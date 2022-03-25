Манила, , 13:50 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли подчеркнул важность правовой защиты индонезийских граждан на Филиппинах, сообщает Antara.

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«Предоставление правовой защиты индонезийским гражданам за границей является частью нашей приоритетной миссии», — заявил министр юстиции и прав человека Индонезии во время рабочего визита на Филиппины.

Страны договорились расширить двустороннее юридическое сотрудничество в области взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Братиславе содействовало сотрудничеству между индонезийскими и словацкими метеорологическими агентствами для поддержки усилий по смягчению последствий стихийных бедствий.

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