Манила, 25 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли подчеркнул важность правовой защиты индонезийских граждан на Филиппинах, сообщает Antara.

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«Предоставление правовой защиты индонезийским гражданам за границей является частью нашей приоритетной миссии», — заявил министр юстиции и прав человека Индонезии во время рабочего визита на Филиппины.

Страны договорились расширить двустороннее юридическое сотрудничество в области взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Братиславе содействовало сотрудничеству между индонезийскими и словацкими метеорологическими агентствами для поддержки усилий по смягчению последствий стихийных бедствий.