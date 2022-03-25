Брянск, 25 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Многоквартирный дом построит белорусский подрядчик в Советском районе Брянска, сообщил 25 марта в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Конкурс на строительство 16-этажного жилого дома по улице Олега Сорокина выиграл Гомельский домостроительный комбинат. Большая часть квартир будет предоставлена детям-сиротам, а также врачам и тренерам.

«Дали старт новому инвестпроекту по строительству. Символично, что проект совместной интеграции мы начинаем в канун Дня единения народов России и Беларуси», — уточнил глава региона.

Завершить строительство планируют через полтора года.