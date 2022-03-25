Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лидером по количеству нарушений в Свердловской области в 2021 году. На ее счету 82 постановления о назначении административного наказания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Деньги



Общая сумма штрафов «Уральских авиалиний» составила 3 млн 723 тыс. рублей. По данным ведомства, всего в 2021 году вынесено 101 постановление. В список нарушителей попала и авиакомпания «Победа». Ей вынесли 3 постановления на сумму 43 тысячи рублей. На втором месте по количеству нарушений оказалась компания «Кашалот». Она выплатила 71 тыс. рублей штрафов.

В 2021 году от потребителей транспортных услуг поступило 673 обращения. Отмечается их сокращение в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом.