Курск, 25 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Из Курской области отправлено десять тонн гуманитарного груза для жителей Харьковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Гуманитарный конвой направлен в общий пункт сбора в Белгородском регионе, откуда груз отправится в Харьковскую область. Безопасность автопоезда в пути обеспечивают сотрудники военной полиции.

Груз включает в себя продукты первой необходимости — муку, крупы, бутилированную воду и предметы личной гигиены. В регионе продолжают собирать продукты первой необходимости и распределять по пунктам временного размещения для беженцев, а также передают конвоем жителям ДНР, ЛНР и приграничных районов Украины.