Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Сервис Netflix работает над созданием фильма по роману Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго». Об этом 25 марта пишет E! News.

Netflix Jade87

В качестве сценариста картины выступит Лиз Тайглаар. Курировать проект будут Маргарет Чернин и автор книги Тейлор Дженкинс Рейд.

Добавим, что по сюжету картины, голливудская легенда Эвелин Хьюго, ведущая затворнический образ жизни, «выбирает неизвестного репортера Моник Грант, чтобы рассказать свою историю, ошеломляющие секреты и ложь». «Но несмотря на всё это, остается один вопрос: почему она выбрала Моник для своего последнего признания?». Дата выхода фильма пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Мюррей и Сет Роген снимутся в комедии «Быть смертным»