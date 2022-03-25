Токио, , 13:44 — REGNUM Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) выпустил альбом под названием I Know NIGO! Публикация проекта состоялась на всех стриминговых платформах 25 марта.

Nigo Скриншот YouTube

Новая пластинка включила в себя 11 композиций, выполненных в различных жанрах: от классического хип-хопа до дрилла. В число приглашённых гостей релиза попали A$AP Rocky (Раким Майерс), Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма), Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади), Pusha T (Терренс Леварр Торнтон), Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) и многие другие.

Напомним, что Nigo прославился благодаря созданию нескольких популярных брендов одежды на территории Японии. Также он активно занимается музыкальным продюсированием.

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