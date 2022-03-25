Москва, 25 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР ВладимирЖириновский находится в тяжёлом состоянии, сообщил 25 марта пресс-секретарь российского лидера ДмитрийПесков.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку (о смерти депутата) запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжёлом состоянии, но под контролем врачей», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛДПР заявили, что готовят иски против распространявших фейки о смерти Жириновского.

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