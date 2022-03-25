Брюссель, 25 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Очередной пакет антироссийских санкций будет разработан в Европейском союзе. Об этом 25 марта заявил журналистам премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Он рассказал в ходе общения с журналистами в Брюсселе, что очередной пакет санкций будет разработан «уже скоро».

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада ведут против Российской Федерации тотальную войну, заявил глава МИД России Сергей Лавров.