Москва, 25 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» способны поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическая ракета «Точка-У», которая применялась недавно в Мелитополе, и «Смерч». Об этом в видеоролике, распространённом Минобороны РФ, сообщил заместитель командира батареи — начальник расчёта по имени Никита.

Алексей Колчин ИА REGNUM Панцирь-С

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«Дежурство ведём 24/7. Ведём разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на 100% отражаем эти цели», — отметил начальник расчёта.

Военнослужащий рассказал, что после выпуска из высшего военного учебного заведения, это его первый опыт. Он подчеркнул, что все знания, полученные во время учёбы, сейчас применяет на практике. По его словам, за время проведения спецоперации он успел поразить больше десяти целей.

Также начальник расчёта отметил, что при недавнем налёте «Градов» расчёты комплексов «Панцирь-С» отразили 23 ракеты из 24, и то только потому, что одна ракета просто «пролетела не туда».

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По данным Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе над населёнными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.