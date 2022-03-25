Москва, , 13:37 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта встретился с прибывшим в Москву с рабочим визитом президента Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба абхазского президента.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Состоялся обмен мнениями по международной проблематике. Министр подтвердил нацеленность двух стран на последовательное выполнение договоренностей, подписанных между Республикой Абхазия и Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили что Лавров выразил удовлетворение тем, как продвигается политическое сотрудничество двух государств в оборонной сфере, а также в экономической, инвестиционной, гуманитарной и культурной.

Сообщается, что Лавров также назвал визит Бжании в Москву «своевременным». Бжания в свою очередь выразил от лица абхазского народа поддержку России в проведении спецоперации по денацификации Украины.

«Мы не будем жалеть сил и средств, для того, чтобы эту ситуацию довести до логического и справедливого завершения. В этом плане можете рассчитывать на нас», — сказал на встрече абхазский лидер.

Он отметил, что в Абхазии отдыхают более 150 детей и женщин, эвакуированных из республик Донбасса. Также Сухум готов оказать помощь в рамках минобороны и спецслужб.

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