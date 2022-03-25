Москва, , 13:41 — REGNUM Обстановка в мире накалилась до предела, политика Запада по сдерживанию России подошла к кульминации. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 25 марта на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

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По его словам, Вашингтон и Брюссель поддержали киевский режим, это стало апогеем русофобской линии.

«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД также заявил о тотальной войне против России, объявленной Западом. Европейские политики, отметил он, публично заявляют, что намерены «разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и да Россию в целом».

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