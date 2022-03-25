Курск, 25 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Курской области работают более 30 компаний под иностранным контролем, девять из них заявили о приостановке деятельности. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в ТЦ

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Компании не говорят о полном уходе с рынка, платят зарплату и арендную плату. В случае необходимости площади в торговых центрах может взять в аренду администрация города или области и использовать для социальных нужд.

Сотрудников магазинов и общепита взяли под особый контроль администрации региона: их трудоустроят, если потребуется.

Представители торговых центров обратились за помощью в корректировке имущественного налога: он, по информации владельцев, вырос из-за кадастровой оценки. Власти региона пообещали обобщить все обращения и предложения по проблемным вопросам.