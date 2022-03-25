Москва, 25 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Дружественным странам Россия может продавать газ в тех валютах, которые будут выгодны для них. Об этом 25 марта заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Что касается недружественных стран, в первую очередь ряд государств Евросоюза, то им Россия будет продавать газ только за рубли. Это обстоятельство уже сейчас взволновало Запад, который не знает, как ему поступить, считает парламентарий.

«Мы сегодня поставили в тупик многие европейские страны. У нас курс рубля укрепился только после слов Путина, что будем продавать газ за рубли. Понятна истерика Евросоюза. Несмотря на истерику западных оппонентов, у них есть возможность выйти на нашу Московскую биржу, купить рубли и ими рассчитаться», — сказал Белик.