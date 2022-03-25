Синджар, Ирак, 25 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Братская могила с останками жертв террора боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружена в Ираке. Об этом 25 марта сообщает информационное агентство Shafaq.

По данным журналистов, захоронение с по меньшей мере пятью жертвами было обнаружено в окрестностях города Синджар. Данный регион населён представителями этно-религиозного меньшинства езидов, преследуемых боевиками.

Как сообщил агентству представитель Организации езидов по документированию преступлений террористов, захоронение датировано 2014 годом.

«В могиле находятся тела как минимум пяти жертв, казненных террористами в 2014 году», — сообщил источник.