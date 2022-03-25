Тверь, 25 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Резкое ухудшение погоды прогнозируется на территории Тверской области 26 и 27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Снегопад

По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 и 27 марта в Тверской области ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, с усилением порывами до 22 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности при сильном ветре.

Отметим, что сейчас в Твери температура воздуха составляет около +5 градусов, ночью подморозит до — 1. Днём 26 марта сохранится плюсовая температура, а вот 27 марта днём ожидается около трёх градусов мороза.