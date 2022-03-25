Чебоксары, 25 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту смерти работника спортивной школы «Энергия». ЧП произошло при очистке снега, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Место происшествия в Чебоксарах

Возбуждению уголовного дела предшествовала процессуальная проверка. По её результатам завели дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

ЧП произошло утром 21 февраля 2022 года в Чебоксарах на территории стадиона МБУ «Спортивная школа «Энергия». По данным следствия, работник упал с приставной лестницы во время очистки снега с крыши административного здания. Мужчина скончался на месте происшествия.

По версии правоохранителей, во время работы на высоте не были обеспечены необходимые безопасные условия. Следователи изъяли в спортивном учреждении необходимую документацию, устанавливаются ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту получения тяжкой травмы рабочим МУП «Чебоксарское троллейбусное управление».

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