Москва, 25 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Санкции стран Запада против главы Сбербанка Германа Грефа не скажутся на возглавляемом им банке. Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Песков рассказал журналистам, что западные санкции против Грефа — это «ковровое санкциометание», которое никак не скажется на Сбербанке.

Как сообщало ИА REGNUM, идея о воспевании российского флага в школах не связана с официальной позицией, Владимир Мединский выступает как один из руководителей Военно-исторического общества, заявил Песков.