Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Бывший руководитель бюро № 30 — филиала главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области Минтруда России предстанет перед судом за новые факты получения взяток и служебного подлога. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 25 марта.

Уголовное дело

Следователи полагают, что коррупционер с 2010 года по 2017 год, договорившись с посредниками, регулярно оформлял и выдавал справки об установлении группы инвалидности, получая от 20 до 100 тыс. рублей за услугу. На основании документов граждане получали социальные выплаты в качестве пенсий и иных пособий. Бюджетной системе России был причинён многомиллионный ущерб.

Подследственный отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления.

Материалы нового уголовного дела направлены в суд.