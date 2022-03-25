Саратов, 25 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Саратовским управлением ФАС России на текущей неделе направлены четыре предостережения должностным лицам торговых сетей по фактам невыкладки сахара на полки магазинов при его наличии и выборочном предложении кассирами продаже сахара на кассе. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар на полках

Предостережения также направлены по факту публичного размещения информации о стоимости муки, которая превышает фактическую стоимость реализации.

Одной из торговых сетей выдано предупреждение по факту предложения о возможности приобретения больше 2 кг в одни руки, при условии одновременной покупки другого товара.

Жители могут обратиться по поводу изменения цен продуктов питания и их наличия в магазинах на телефон горячей линии Саратовского УФАС +7(987)368−96−60 (ежедневно с 09:00 по 18:00).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии компанию подозревают в создании дискриминационных условий для организаций розничной торговли при реализации сахара. Признаки нарушения законодательства о торговле выявлены сотрудниками регионального УФАС в действиях ООО «Агросила — Коммерция».

Читайте также: В Татарии возбудили дело на оптового поставщика сахара

Читайте также: В саратовские магазины увеличат поставки сахара