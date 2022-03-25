Москва, 25 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Переход на рубли по оплате газа касается всех видов доставки. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Президент никак не дифференцировал трубопроводный газ и СПГ. Но поручение было Газпрому, то есть в данном случае поручения «Новатэку» не было», — заявил Песков.

«Директива Газпрома. Газпром — международная компания, но главным собственником является государство. Поэтому директива, да. Про «Новатэк» президент ничего не говорил», — указал он.