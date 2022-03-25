Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Паводковые явления в Ленинградской области из-за непогоды ожидаются не раньше середины апреля, сообщил 25 марта главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Oleh Prylutskyi Паводок

Все процессы весеннего половодья в Ленобласти начнутся во второй-третьей декаде апреля.

«Пики весеннего половодья переноситься не будут. Затоплений в этом году по градации опасных явлений пока не ждем. Но наши традиционные места — Тосно, Любань, Тихвин — будут немного подтоплены, это достижение неблагоприятных отметок», — заметил синоптик.

По его словам, снега в Ленобласти сейчас очень много, особенно в восточных и северных районах региона. Так, на севере высота снежного покрова составляет 50−75 см, а в Выборге — до 50−60 см.

В свою очередь председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев уточнил, первые ледовзырвные работы начались на реке Сясь. Из-за обильного снега, выпавшего за минувшую зиму, власти региона увеличили сумму средств, которые направят на предотвращение и ликвидацию последствий паводков.

Заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Алексей Зыбцев отметил, что при наихудшем развитии событий в зоне подтоплений окажутся 131 населенный пункт с населением 9660 человек, 51 участок автомобильных дорог протяженностью 35 км, четыре социально значимых объекта, шесть объектов экономики и столько же объектов обеспечением.

«Риск подтопления фактически характерен для всей территории Ленобласти за исключением Соснового Бора, который не имеет водных объектов, которые представляли бы угрозу подтопления», — заметил Зыбцев.