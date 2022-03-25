Самара, , 13:38 — REGNUM Восстановления прав жителей города Самары на доступ к объекту культурного наследия добиваются сотрудники городской прокуратуры. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Прокурор

Сотрудники прокуратуры Ленинского района г. Самары после обращения местного жителя провели проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Сообщается, что дом № 16 по ул. Рабочей признан объектом культурного наследия областного значения «Усадьба купца О.А. Полуэктова», включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

В соответствии с требованиями законодательства доступ к этому объекту культурного наследия осуществляется для реализации права граждан на доступ к культурным ценностям, популяризации объекта культурного наследия, использования его при осуществлении культурно-просветительной, научной, образовательной, экскурсионной, туристической и религиозной деятельности.

Во время проверки было установлено, что доступ к Усадьбе купца О.А. Полуэктова ограничен воротами в проходной арке, которые не были предусмотрены проектной документацией.

Отмечается, что руководителю обслуживающей компании было внесено представление с требованием демонтировать эти ворота. Акт прокурорского реагирования сейчас находится на рассмотрении.