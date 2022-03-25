Екатеринбург, 25 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Торгово-развлекательный центр «Карнавал» в Екатеринбурге заплатит более 200 тысяч рублей из-за травмы ребенка на аттракционе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в июле 2021 года. Девочка 8 лет получила компрессионный перелом позвоночника, находясь на площадке центра. Проверка показала, что несчастный случай произошел в результате неисправности аттракциона.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в суд. В свою очередь, компания, владеющая аттракционом, свою вину не признала. Суд встал на сторону потерпевшей. С торгово-развлекательного центра взыскали 230 тысяч рублей в пользу семьи несовершеннолетней.