Москва, 25 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. США продолжат давление на разные страны с целью исключить Россию из G20. Однако ряд государств предпочитают придерживаться своей точки зрения. Об этом сегодня, 25 марта, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что касается формата «двадцатки» он важен для России. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников G20 находится, собственно, с Россией (по их инициативе) в состоянии экономической войны, ничего смертельного для страны не произойдет», — пояснил Песков.

По его словам, в любом случае Россия ориентируется на мнение и других участников этого формата. РФ будет готова, если возможно, принимать участие в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены обсудить с другими странами возможность исключения России из G20, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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