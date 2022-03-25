Москва, 25 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Возможное исключение России из G20 неприятно, но не смертельно. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Что касается формата Двадцатки, он важен. Но с другой стороны в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится с нами по их инициативе в состоянии экономической войны — ничего смертельного не произойдёт. Хотя в любом случае Россия всё-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. Будет готова, если это будет возможно, принимать участие», — заявил Песков.

«Если не будет возможно, как у нас говорят, — ну, ничего смертельного не произойдёт. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях. Чем мы и будем заниматься», — указал он.