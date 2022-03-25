Москва, 25 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Идея о воспевании российского флага в школах не связана с официальной позицией, заявил 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, идея помощника президента, бывшего министра культуры Владимира Мединского о воспевании флага не связано с официальной позицией. Мединский выступает с ней как один из руководителей Военно-исторического общества.

Как сообщало ИА REGNUM, эрозия мирового порядка началась с американской атаки на Белград, заявил Песков.