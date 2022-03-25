Москва, 25 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. ГГосподство доллара в мировой экономике поставлено под угрозу. Об этом 25 марта заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам парламентария, решением перевести расчеты за экспорт газа в рубли, Россия бросила вызов существующей глобальной финансовой системе.

«Мы видим с какой суетливостью западные страны применяют к нам санкции. Первый пакет, второй, третий, четвёртый, ограничения, введение новых санкций. Россия умеет играть в длинную, что мы неоднократно показывали. Сегодня идёт изменение правил игры. Ломается сама система, которая утвердила доминирование доллара, как резервной валюты», — сказал Белик.