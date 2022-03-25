Лас-Вегас, США, 25 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов признан третьей звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 марта сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Sarah Connors Евгений Дадонов

Дадонов забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:1).

Первой звездой дня признан чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

Второй звездой стал голкипер «Даллас Старз» Скотт Уэджвуд, отразивший 44 броска по своим воротам в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

Напомним, ранее «Вегас» пытался обменять Дадонова в «Анахайм Дакс», но НХЛ отменила эту сделку, признав её недействительной.