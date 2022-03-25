Атак, Йемен, 25 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Подразделение одной из бригад вооружённых сил Йемена было «атаковано» во время движения по территории провинции Шабва в центральных районах страны. Об этом 25 марта сообщает информационное агентство Khabar.

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По данным журналистов, грузовой автомобиль с солдатами подорвался на мине. В результате атаки погибли восемь солдат, не менее десяти получили ранения.

По предварительным данным, за нападением стоят партизанские отряды йеменских повстанцев-хуситов, которые ведут бои с правительственной армией Йемена за обладание провинцией Шабва.