Киев, 25 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Украинская певица и политик Анастасия Приходько раскритиковала своих соотечественниц Ани Лорак и Светлану Лободу. Об этом 25 марта пишет Starhit.

Скриншот с YouTube Анастасия Приходько

Приходько отметила, что Лорак и Лобода якобы не активно выражали свою позицию относительно спецоперации России на территории Украины. Политик добавила, что после того, как у Ани Лорак убрали именную звезду в её родном городе, артистку нужно лишить украинского паспорта. «А впаять за измену Родине? Я бы еще гражданства лишила!» — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года с Театральной площади в городе Черновцы (Украина) демонтировали именную звезду Ани Лорак (Каролины Куек). Артистка также попала в список нежелательных артистов на Украине.