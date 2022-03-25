Москва, 25 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Российский рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) опубликовал новый трек под названием «Халливуд Хоус». Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 25 марта.

Скриншот YouTube Pharaoh

В представленной композиции музыкант затрагивает тему лицемерия и «ненастоящих» артистов. Примечательно, что одним из продюсеров трека выступил сам Pharaoh.

Напомним, что 19 марта 2021 года Pharaoh выпустил свой новый альбом Million Dollar Depression. Пластинка включила в себя 15 различных песен и стала вторым полноформатным проектом автора.