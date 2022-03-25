* Facebook — запрещённая в России организация

Москва, 25 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») после консультаций с Генпрокуратурой разъяснил, что делать с продукцией с изображением логотипов Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с упаковок.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Специально обсудил сегодня эту проблему с руководством Генпрокуратуры. Позиция надзорного ведомства — однозначна: вся продукция, произведённая до вступления в силу судебного решения по Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может спокойно реализовываться без опаски. Какой-либо ответственности — это не влечёт», — отметил Хинштейн.

«Другой вопрос, что, когда решение вступит в силу (а очевидно, Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет оспаривать его во второй инстанции), вся новая продукция должна выпускаться уже без логотипов запрещённых в России соцсетей», — пояснил парламентарий.

Таким образом, у бизнеса есть, как минимум, несколько недель, чтобы привести свой товар в соответствии с требованиями закона, резюмировал Хинштейн.