Томск, 25 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Призывники из Томской области оказались здоровее своих сибирских сверстников. При этом показатель годности по итогам двух призывных кампаний в ЦВО оказался выше, чем в целом по стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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«Общий показатель годности в Томской области составил 76,6 процентов, в регионах, входящих в Центральный военный округ, — 72,6 процента, в целом по России — около 70 процентов», — отметила начальник Центра военно-врачебной экспертизы Ирина Михайлова.

Наиболее высокий процент годности в 2021 году продемонстрировали призывники из Первомайского, Александровского, Томского, Асиновского и Колпашевского районов. Самые низкие — в Бакчаре, Тегульдете и Молчаново. Чаще всего томская молодёжь страдает болезнями глаз и и нервной системы.