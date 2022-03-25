В Москве задержали агента СБУ с позывным «Малыш»
Москва, 25 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве уроженца Украины, агент Службы безопасности этой страны под псевдонимом «Малыш», сообщили 25 марта в пресс-службе ФСБ РФ.
Отмечается, что задержанный был завербован в агентурный аппарат Службы безопасности Украины и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом «Малыш».
По заданию СБУ он собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ РФ заявили, что со стороны граждан Украины все чаще поступают сообщения о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий.
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