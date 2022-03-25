Москва, 25 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве уроженца Украины, агент Службы безопасности этой страны под псевдонимом «Малыш», сообщили 25 марта в пресс-службе ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», задержан уроженец города Харьков Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Республики Польши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный был завербован в агентурный аппарат Службы безопасности Украины и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом «Малыш».

По заданию СБУ он собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками киевского режима.

«При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в городе Москве», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ РФ заявили, что со стороны граждан Украины все чаще поступают сообщения о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий.

Читайте также: В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки со стороны спецслужб Украины