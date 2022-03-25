Анкара, 25 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Власти Турции не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа, поэтому не будут присоединяться к санкциям против России. Об этом 25 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам, сообщает Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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По словам Эрдогана, Турция получает около половины всего потребляемого ей природного газа из России, а также совместно с Россией строит АЭС «Аккую».

"Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мёрзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — сказал Эрдоган.

Также он добавил, что заявления о том, что Турция могла бы поставить Украине С-400 в обмен на снятие санкций, нацелены на то, чтобы нанести Анкаре удар и создать для неё проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным итоги саммита НАТО.