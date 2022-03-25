Москва, 25 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Кремль не видит угрозы банковскому сектору России из-за санкций против главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Кремль видит совершенно отчаянные действия по ковровому санкциометанию. Есть ковровые бомбометания, а это ковровые санкциометания. Когда мы видим наших предпринимателей известных, наших визионеров известных, против которых вводятся санкции», — заявил Песков.

«Это трудно понять умом, это трудно обосновать с точки зрения какого-то права. Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке. Этот банк в любом случае один из мировых банков, мирового уровня. И даже в условиях санкций он всё-равно в масштабе России будет продолжать деятельность. И мы надеемся, будет продолжать свою инновационную деятельность», — указал он.