Москва, 25 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение Газпрому принимать оплату за поставки природного газа недружественным странам в рублях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления западных политиков о нежелании платить в рублях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Есть поручение Газпрому от президента принимать оплату в рублях. В течение недели, а точнее оставшихся четырёх дней, Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную и понятную систему, как это можно осуществлять технически и логистически», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона исходит из поручения главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты продолжают линию на изоляцию России, и в Кремле об этом знают, заявил Дмитрий Песков.