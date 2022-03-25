Южно-Сахалинск, 25 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Фермер из Сахалинской области Владимир Сафронов организовал успешное хозяйство с полным импортозамещением. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поль Сезанн. Фермер. 1891

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Пять лет назад аграрий подал заявку на финансирование по программе региональной поддержке начинающих фермеров, получив грант в размере 1,5 млн рублей.

В настоящее время в его хозяйстве несколько тысяч птиц, а также бараны, коровы и козы. Большая часть продукции реализуется фермером через местные торговые сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новую партию продукции — аналогов известных зарубежных брендов газированной воды — готовит бурятская компания ООО «Аква».