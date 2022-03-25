Москва, 25 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Три страны Евросоюза выступают против разрыву торговых отношений с Россией. Это Германия, Австрия, Венгрия. Об этом сегодня, 25 марта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС Брюсселе, передают РИА Новости.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

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По его словам, крупные страны, особенно Германия, а также и малые, как Австрия или Венгрия, воздерживаются от планов, как можно быстрее разорвать торговлю с Россией.

«Польша находится в авангарде сторонников разрыва торговых отношений между ЕС и Россией. Важно как можно быстрее заблокировать поступление новых средств в Россию», — заявил Моравецкий, не скрывая свою позицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал усилить режим антироссийских санкций.

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