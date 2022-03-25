Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ростовской области сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, актуальные на утро 25 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации донского правительства, занятость коечного фонда составляет 63,9%. Лечение в инфекционных стационарах получают 1060 ковид-пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 12 человек.

Амбулаторное лечение получает 6891 житель Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что улучшение эпидемической ситуации позволило с 24 марта полностью возобновить в Ростовской области оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризаций и профилактических медицинских осмотров.