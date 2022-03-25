HRW сообщила об отчаянном положении афганских беженцев во Франции
Вашингтон, 25 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Международная организация Human Rights Watch сообщает, что многие граждане Афганистана, переселённые во Францию после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, находятся в отчаянном положении. Организация добавляет, что Франция предоставила этим мигрантам большую помощь, но в предоставлении психотерапевтических услуг всё ещё есть недостатки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
«Афганцы, которые были переселены во Францию, переживают чрезвычайно тяжёлые времена, — сказал Джонас Булл, заместитель директора Human Rights Watch. — Многие до сих пор борются с проблемами психического здоровья. Франция должна оказывать качественную психологическую помощь всем лицам, ищущим убежища, в дополнение к поддержке, которую она оказывает для адаптации к новой среде и языку».
Human Rights Watch говорит, что французское правительство приложило значительные усилия для приёма, размещения и поддержки афганских беженцев. Однако организация заявляет, что афганские иммигранты во Франции столкнулись с особыми психологическими трудностями после кризиса. Один из психологов сообщил, что для многих иммигрантов первые дни во Франции были смесью успокоения и усталости.
Психолог рассказала Human Rights Watch, что иммигранты борются с тревогой, депрессией, бессонницей, ночными кошмарами, а иногда и тяжёлым психологическим стрессом.
Иммигрантка из Афганистана рассказала, что у неё проблемы с памятью после приезда во Францию. «Я люблю свою страну и свой народ, но ничего не могу для них сделать. Я до сих пор нахожусь в состоянии шока. Я постоянно что-то забываю, а иногда даже забываю своё имя».
Другая женщина сказала, что не может нормально спать. «Я много плакала, и только спустя месяц я стала улыбаться».
Лица, ищущие убежища, не имеют права на полную медицинскую страховку в течение первых трёх месяцев своего пребывания во Франции, что часто является серьёзным препятствием для доступа к услугам по охране психического здоровья.