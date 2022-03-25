Вашингтон, 25 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Международная организация Human Rights Watch сообщает, что многие граждане Афганистана, переселённые во Францию после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, находятся в отчаянном положении. Организация добавляет, что Франция предоставила этим мигрантам большую помощь, но в предоставлении психотерапевтических услуг всё ещё есть недостатки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

«Афганцы, которые были переселены во Францию, переживают чрезвычайно тяжёлые времена, — сказал Джонас Булл, заместитель директора Human Rights Watch. — Многие до сих пор борются с проблемами психического здоровья. Франция должна оказывать качественную психологическую помощь всем лицам, ищущим убежища, в дополнение к поддержке, которую она оказывает для адаптации к новой среде и языку».

Human Rights Watch говорит, что французское правительство приложило значительные усилия для приёма, размещения и поддержки афганских беженцев. Однако организация заявляет, что афганские иммигранты во Франции столкнулись с особыми психологическими трудностями после кризиса. Один из психологов сообщил, что для многих иммигрантов первые дни во Франции были смесью успокоения и усталости.

Психолог рассказала Human Rights Watch, что иммигранты борются с тревогой, депрессией, бессонницей, ночными кошмарами, а иногда и тяжёлым психологическим стрессом.

Иммигрантка из Афганистана рассказала, что у неё проблемы с памятью после приезда во Францию. «Я люблю свою страну и свой народ, но ничего не могу для них сделать. Я до сих пор нахожусь в состоянии шока. Я постоянно что-то забываю, а иногда даже забываю своё имя».

Другая женщина сказала, что не может нормально спать. «Я много плакала, и только спустя месяц я стала улыбаться».

Лица, ищущие убежища, не имеют права на полную медицинскую страховку в течение первых трёх месяцев своего пребывания во Франции, что часто является серьёзным препятствием для доступа к услугам по охране психического здоровья.