Хартум, 25 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Переходный военный совет Судана (фактическое правительство страны) утвердил проект нового бюджета страны. Об этом 25 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Mohammed Wd Muna Судан

По данным журналистов, новый проект предусматривает увеличение расходов на военные нужды, в ущерб ряду социальных программ.

Отмечается, что правительство страны сократило финансирование закупок товаров первой необходимости для нужд беднейших слоёв населения. Также в стране могут ввести новые налоги, которые призваны восполнить бюджет страны.

Журналисты отмечают, что проблемы с бюджетом Судана вызваны тем, что ряд международных партнёров страны отказались поддерживать суданскую экономику на время нахождения у власти военного правительства.

В ближайшее время проект бюджета должен быть подписан главой Переходного военного совета генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом.