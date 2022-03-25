Ставрополь, 25 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет предпринят ряд мер для стабилизации экономики и потребительского рынка. Они коснутся в первую очередь сферы производства продуктов питания, сельскохозяйственной отрасли, сферы торговли, а также поддержки детей, нуждающихся в лечении импортными препаратами, не имеющими аналогов в России. Семь главных решений обнародовал 25 марта губернатор края Владимир Владимиров в своемTelegram-канале.

Stavgorod.ru Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья

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Так, было решено увеличить субсидии для хлебопеков на «социальный хлеб». Его цена будет сохранена на прежнем уровне благодаря субсидиям из федерального центра и из краевого бюджета. Планируется таким же образом поддержать молочную отрасль.

Кроме того, будет скорректирована нормативная база для осуществления выплат субсидий сельхозпроизводителям не по факту произведенных работ, а заранее, и ускорят процесс выдачи им льготных кредитов с субсидиями из федерального бюджета.

Помимо этого, в настоящее время создана база продукции, оборудования, комплектующих и расходников для оказания помощи бизнесу в их импортозамещении. Планируется искать других поставщиков или наладить собственное производство.

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