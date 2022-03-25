Москва, 25 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжают линию на изоляцию России, и в Кремле об этом знают. Об это 25 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, в Кремле знают, что США напористо продолжают линию на изоляцию России. По мнению пресс-секретаря главы государства, такая политика несостоятельна и не может достичь цели.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против России ведётся тотальная война.