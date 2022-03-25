Бразилиа, 25 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Бразилия выступает против инициатив, которые направлены на прекращение или приостановку членства России в международных организациях. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса.

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Он отметил, что растёт количество инициатив по исключению России из разных международных организациях, в том числе из организаций технического характера.

«Бразилия явно была против этих инициатив в соответствии со своими традиционными принципами в поддержку мультилатерализма и международного права», — приводит слова Франсы портал R7.

По его словам, главной задачей является обеспечение полноценной работы «Большой двадцатки», а также Всемирной торговой организации (ВТО) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. А для их полноценного функционирования нужны все страны, в том числе Россия, считает политик.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что выступает за исключение России из «Большой двадцатки».

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