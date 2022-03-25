Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Сильное похолодание, которое придет в Ленинградскую область вместе с мокрым снегом и сильным северным ветром, затормозит наступление весны, сообщил 25 марта главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

По словам специалиста, 26 марта в регион придет очень активный циклон, который принесет не только похолодание и осадки, но и усиление ветра на акватории Финского залива и Ладожского озера.

«Порывы ветра на территории Ленинградской области будут достигать 15−20 м/с, а на акватории воды 18−23 м/c», — отметил синоптик. Ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха продлится семь-десять дней.

«Ожидается очень холодная погода, даже отрицательная в дневные часы», — подчеркнул Колесов.

В первую декаду апреля тепло начнет возвращаться, однако постепенно, с температурой от 0 до +5 градусов. Устойчивый плюс ожидается к середине апреля.