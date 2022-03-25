Улан-Удэ, 25 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Новую партию продукции — аналогов известных зарубежных брендов газированной воды — готовит бурятская компания ООО «Аква». Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газировка

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Предприятие свыше 20 лет выпускает газированные напитки, компоты, морсы и минеральную воду.

При этом, по словам его гендиректора Юрия Вдовина, в настоящее время у компании имеется аналоговое сырье для начала производства газированных напитков крупных зарубежных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство сип-панелей из инновационного материала, предназначенных для строительства полноценных частных домов, намерен расширить бизнесмен из ЧитыЛеонид Кузьмицкий.