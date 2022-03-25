Москва, 25 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 25 марта провёл телефонный разговор с министром обороны Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Сергей Шойгу

В министерстве рассказали, что темой разговора глав оборонных ведомств стало обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны показали работу ЗРПК «Панцирь-С1» в ходе специальной военной операции России на Украине.