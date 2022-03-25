Москва, 25 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Ложное сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского — результат чьих-то неприличных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он сообщил, что Жириновский, к счастью, жив. Он по-прежнему находится в больнице под контролем врачей, его состояние тяжёлое. «Сегодня кто-то «утку» запустил. Это неприлично», — сказал Песков.

Как информировало ИА REGNUM, появившиеся сообщения о кончине лидера ЛДПР депутата Госдумы России Владимира Жириновского опровергли в самой партии и в Минздраве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновскому сделали КТ и «врачи борются за него». С начала февраля лидер ЛДПР находится в больнице в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.

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